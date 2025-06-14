İzmir Foça'da orman yangını: Takviye ekip gönderildi!

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1 | 5

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 2 | 5

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. 3 | 5