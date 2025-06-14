İzmir Foça'da orman yangını: Takviye ekip gönderildi!
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı.
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Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı.
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Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.
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