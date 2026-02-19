İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor?

İftar açarken hangi dua edilir?

İftar duası Türkçe okunuşu

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

İftar duası anlamı

Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”