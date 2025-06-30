İzmir Seferihisar'daki yangında alevler yazlık siteye ulaştı: Bölge havadan görüntülendi
İzmir’in Seferihisar ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyüyerek Doğankent Sitesi’ne ulaştı. İçinde 345 konutun bulunduğu site gece saatlerinde tahliye edildi. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, iki araç da zarar gördü. Site sakinleri sabah saatlerinde bölgeye gelerek evlerinin durumunu kontrol etti. Yangına müdahale sürerken, bölge havadan görüntülendi.
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İzmir’in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı.
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Alevlerin gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi’ne yaklaşması üzerine 345 hanenin yer aldığı site tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye müdahale etti.
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İlk belirlemelere göre, sitedeki çok sayıda konut kullanılamaz hale gelirken, iki araç da zarar gördü.
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