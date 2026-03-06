İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İzmir 21 bin 20 konut için bugün kura töreni düzenleniyor. İzmirliler başvurularını tamamladı ve sonuçları bekliyor. TOKİ'nin canlı yayını takip edilmek isteniyor ve link yoğun şekilde araştırılıyor. Öte yandan "TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu da sıklaşıyor.
TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Bugün İzmir için tören yapılıyor. Yüz binler çekilişi canlı izlemek istiyor. Kurayı kaçıranlar ise "TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
İzmir TOKİ kura çekimi bugün saat 15.00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi
Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
Merkez (Menemen): 15.000
Aliağa: 1.200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1.000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1.000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla: 250