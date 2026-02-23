İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir başvuru sonuçları ilan edildi mi, isim listesi belli oldu mu?
TOKİ’nin sosyal konut projesinde İzmir etabı için bekleyiş sürerken gözler kura takvimine çevrildi. Başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahipliği sürecine ilişkin resmi duyuruları yakından izliyor. Özellikle kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Vatandaşlar sıklıkla "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Uygun fiyatlı konut hayali kuran vatandaşlar, TOKİ İzmir kura çekimine dair son durumu merak ediyor. Başvuru sonuçları ve isim listesine ilişkin beklenti her geçen gün artarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Projede hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki TOKİ İzmir Kura çekimi ne zaman?
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ İzmir 20 bin 20 konut kura töreni henüz netleşmedi. Ege'nin incisinde kuraların gelecek hafta içi çekilmesi bekleniyor.
TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye