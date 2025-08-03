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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yaşanan kuraklık, endişe verici bir manzarayı ortaya çıkardı. Barajın doluluk oranı, geçen bir senenin ardından yüzde 22,39'dan yüzde 3,13'e gerileyince, baraj suları altında kalan eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden görünür hale geldi. Su seviyesindeki bu kritik düşüş nedeniyle İZSU, ilçede uygulanan zorunlu su kesintisi süresini 10 saate çıkardı.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 1

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan ve bölgenin su ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 2

Yağışların azalması ve yaz aylarında artan su tüketimi, barajın su seviyesini kritik seviyelere düşürdü. Bu durum, barajın yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolunun suların çekildiği alanda yeniden görünmesine neden oldu.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 3

DOLULUK ORANINDA YÜZDE 18 AZALMA

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre, barajın doluluk oranı geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 22,39 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,13'e kadar geriledi. 

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 4

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve yürüyerek karşıya geçilebilecek duruma gelen eski kara yolu, dron görüntüleriyle belgelendi.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 5

ZORUNLU SU KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

Barajdaki doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi üzerine İZSU, Çeşme'de su kesintilerine gitmek zorunda kaldı.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 6

İlk olarak 25 Temmuz'da 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik kesintiler uygulanmaya başlanmıştı.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 7

Ancak su kaynaklarındaki azalmanın devam etmesi üzerine, 31 Temmuz'dan itibaren kesinti süresinin 10 saate çıkarıldığı duyuruldu.

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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 8
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 9
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 10
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 11
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 12
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 13
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 14
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 15
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 16
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 17
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İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Resim: 18
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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