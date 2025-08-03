İzmir'de barajda kuraklık alarmı! Su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan ve bölgenin su ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. 1 | 18

Yağışların azalması ve yaz aylarında artan su tüketimi, barajın su seviyesini kritik seviyelere düşürdü. Bu durum, barajın yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolunun suların çekildiği alanda yeniden görünmesine neden oldu. 2 | 18

DOLULUK ORANINDA YÜZDE 18 AZALMA İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre, barajın doluluk oranı geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 22,39 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,13'e kadar geriledi. 3 | 18

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve yürüyerek karşıya geçilebilecek duruma gelen eski kara yolu, dron görüntüleriyle belgelendi. 4 | 18

ZORUNLU SU KESİNTİLERİ UYGULANIYOR Barajdaki doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi üzerine İZSU, Çeşme'de su kesintilerine gitmek zorunda kaldı. 5 | 18

İlk olarak 25 Temmuz'da 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik kesintiler uygulanmaya başlanmıştı. 6 | 18

Ancak su kaynaklarındaki azalmanın devam etmesi üzerine, 31 Temmuz'dan itibaren kesinti süresinin 10 saate çıkarıldığı duyuruldu. 7 | 18

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