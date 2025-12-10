İzmir'de barajlar alarm veriyor: Tahtalı yüzde 1'in altına indi
İzmir'in içme suyu kaynaklarını besleyen barajlarda doluluk oranları bu yıl da kuraklığın etkisiyle belirgin biçimde geriledi. Kentin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda seviye yüzde 11,14'ten yüzde 0,97'ye düşerken, diğer barajlarda da benzer azalmalar kaydedildi. Balçova ve Gördes barajlarında ise su kalmadı. İZSU'nun 6 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü dönüşümlü su kesintileri devam ederken, veriler daha sıkı su yönetimi önlemlerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
İzmir'in içme suyu kaynaklarını besleyen barajlarda doluluk oranları, kuraklığın etkisiyle bu yıl da ciddi düşüş gösterdi.
Kentin en önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, geçen yıl aralık ayında ölçülen yüzde 11,14'ten bu yıl aynı dönemde yüzde 1'in altına inerek yüzde 0,97 olarak kaydedildi.
Geçen yıla kıyasla su seviyelerinde düşüş
İklim değişikliğinin etkisiyle uzun süredir tam kapasiteye ulaşamayan İzmir barajları, bu yıl da beklenen yağışları alamadı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık verileri, tüm barajlarda geçen yıla kıyasla su seviyelerinin gerilediğini ortaya koyuyor.
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluğu yüzde 14,26'dan yüzde 2'ye, Ürkmez Barajı'nın doluluğu ise yüzde 6,88'den yüzde 5,53'e düştü.
Geçen yıl sırasıyla yüzde 14,54 ve yüzde 0,92 seviyesinde olan Balçova ve Gördes barajlarında ise bu yıl su kalmadığı belirtildi.
Kentte su kaynaklarındaki azalma nedeniyle İZSU'nun 6 Ağustos'tan bu yana uyguladığı dönüşümlü ve planlı su kesintileri devam ediyor.
Veriler, İzmir'in su yönetiminde önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.