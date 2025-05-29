İzmir'de ESHOT çalışıyor mu? İzmir'de otobüsler neden çalışmıyor? İZBAN'da grev var mı? Grev ne zaman bitecek?

İzmir halkı güne grevle başladı. ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanları grev kararı aldı. Otobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken işe gidecek olanlar sıkıntı yaşadı. Bu gelişmenin ardından ""İzmir'de ESHOT çalışıyor mu", "İzmir'de otobüsler neden çalışmıyor" soruları peş peşe gelmeye başladı.

İzmir'de ESHOT çalışıyor mu?

İzmir'de ulaşım hizmetlerinden sorumlu ESHOT Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak grev nedeniyle otobüs seferlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, grev öncesi son otobüs seferleri 23.50’de gerçekleştirilecek.

Grev süresince ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT filosundaki araçlardan yalnızca belirli hatlarda ve sınırlı sayıda otobüs çalışacak. Ancak İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı için bu hatlarda ulaşım aksamadan sürdürülecek.

Vatandaşların mağdur olmaması için özellikle metro, tramvay, İZBAN ve vapur gibi raylı ve deniz ulaşımı sistemleriyle bağlantılı çalışan otobüs hatlarına öncelik verileceği belirtildi.

ESHOT yetkilileri, yolculuk planı yapan vatandaşların www.eshot.gov.tr adresinden ve ALO 153 hattı üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerini tavsiye etti. Ayrıca, mümkün olan durumlarda alternatif ulaşım yöntemlerinin tercih edilmesi istendi.