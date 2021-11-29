İzmir'de fırtına: Deniz taştı
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.
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Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.
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Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.
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