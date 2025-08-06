İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek, su kesintisi yaşanacak? İzmir sular ne zaman gelecek?
Ülkemizde bu sene de yağışlar beklendiği gibi gerçekleşmezken kuraklık ve su kaynaklarında azalma yaşanıyor. İzmir'de barajlardaki doluluk oranı bir hayli düşerken planlı su kesintisi yaşanacak. 11 ilçede sular gidecek. Şimdi halk konu hakkında bilgi almak isterken "İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek", "Sular ne zaman gelecek" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Türkiye, bu sene yaz aylarında en sıcak günlerini yaşarken yağışların olmaması sebebiyle zor günler geçiriyor. İzmir de bu olumsuzluktan nasibini almış durumda... Hem yağışların olmaması hem de yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) belirli saatlerde su kesintisi yapacak. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek, sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, İzmir’de 6 Ağustos’tan itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler, 21 Ağustos’a kadar dönüşümlü olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın kesintilerden önce gerekli önlemleri alması önemle rica olunur"
"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir
Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00
Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00
Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka
Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00
Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı
Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00
Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar
Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."