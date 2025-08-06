İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek, su kesintisi yaşanacak? İzmir sular ne zaman gelecek?

Türkiye, bu sene yaz aylarında en sıcak günlerini yaşarken yağışların olmaması sebebiyle zor günler geçiriyor. İzmir de bu olumsuzluktan nasibini almış durumda... Hem yağışların olmaması hem de yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) belirli saatlerde su kesintisi yapacak. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek, sular ne zaman gelecek?

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