İzmir'de nefes kesen kurtuluş kutlaması
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Airshow etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Polis Havacılık ekibi üzüm salkımı gösterisi sundu.
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İzmir Körfezi üzerinde yapılan gösteriler gün batımında muhteşem görüntüler oluşturdu.
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Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.
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Türk Hava Kuvvetlerinin yıldızları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu.
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