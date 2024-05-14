İzmir'deki tarihi Büyük Kardiçalı Han 1.1 milyar liraya satışta Türkiye'nin ikinci, İzmir'in ise ilk betonarme karkas yapısı olan, 1928 yılında inşaa edilen tarihi Büyük Kardiçalı Han bugünlerde bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan han 1 milyar 130 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

İzmir Konak’ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir’deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han’ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı. 1 | 6

Geçmiş dönemlerde kentin ticaret merkezlerinden birisi olan ve aktif olarak kullandığı dönemlerde içerisinde 40’ın üzerinde iş ocağının bulunduğu tarihi han da derin çatlaklar dikkat çekerken, hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına tuğlalar örüldü. 2 | 6

Asırlık hanla ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han’ı, 35 milyon dolar, yani yaklaşık güncel kurla 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarıldı. 3 | 6