Jeff Bezos’un düğünü servet değerinde! 48 milyon Euroya mal olabilir
Dünyanın en zengin dördüncü ismi Jeff Bezos, gazeteci Lauren Sanchez ile İtalya’nın Venedik kentinde evleniyor. 'Yüzyılın düğünü' olarak anılan ve çok sayıda ünlü ismin davet edildiği organizasyonun, 40 ila 48 milyon Euroya mal olacağı açıklandı. Büyük ses getiren düğün, bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.
Dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Gazeteci Lauren Sanchez ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.
İtalya Venedik'te gerçekleşecek düğünün 40-48 milyon Euroya mal olacağı belirtildi.
'Yüzyılın düğünü' başladı
"Yüzyılın düğünü" olarak adlandırılan ve 3 gün sürecek düğün bugün itibarıyla başladı.
Asıl tören cumartesi günü
Asıl törenin ise cumartesi günü şehrin doğu kesimindeki Arsenale'de (Venedik Tersanesi) yapılacağı tahmin ediliyor.
Birçok ünlü isim davet edildi
Düğüne Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Lady Gaga, Katy Perry, Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom gibi pek çok ünlü isim de davet edildi.