Kabine ne zaman toplanacak? Yarın Kabine toplantısı var mı?
Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda... Bayram tatilinin uzatılmayacağı konusu hala gündemde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söyleyeceği merak ediliyor. Bu nedenle de Kabine Toplantısı'nın tarihi araştırılıyor. İşte "Kabine ne zaman toplanacak" sorusunun yanıtı...
Kabine Toplantısı tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. Kabine'de ele alınacak konular merak edilirken özellikle bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Sıklıkla "Kabine ne zaman toplanacak" sorusu geliyor.
Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 3 hafta sonra 2 Haziran Pazartesi günü toplanacak.
Toplantıda ele alınacak konular şöyle:
Ukrayna-Rusya barış süreci: Türkiye’nin ara buluculuğunda yeniden başlatılması hedeflenen ateşkes süreci değerlendirilecek. Hakan Fidan’ın Moskova ve Kiev temaslarının sonuçları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da liderler düzeyinde bir barış zirvesi çağrısı da gündemde.
Terörsüz Türkiye süreci: PKK’ya yönelik operasyonlar ve örgütün silah bırakmasına ilişkin son gelişmeler, MİT raporları doğrultusunda görüşülecek.
Yerel yönetimler: CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında bilgilendirme yapılacak. Yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal ve idari adımlar masada olacak.