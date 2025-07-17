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Kabine toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konular neler?

Kabine Toplantısı genelde 2 haftada bir pazartesi günleri gerçekleşirken bu hafta bir değişikliğe gidildi. Yeni Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Vatandaşlar, konuları merak ediyor. İşte toplantının saati...

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Kabine toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konular neler? - Resim: 1

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenecek. Masadaki konular merak edilirken toplantı saatine ilişkin aramalar hızlandı. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta?

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Kabine toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konular neler? - Resim: 2

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kabine'nin 15.30'da başlaması bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.

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Kabine toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konular neler? - Resim: 3

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündem başlıkları

PKK’nın silah bırakma süreci

Sürecin seyri ve atılan adımlar değerlendirilecek.

TBMM'de kurulacak komisyonun rolü ele alınacak.

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüşmesi gündeme gelebilir.

Suriye'deki gelişmeler

Dürzi gruplar ve merkezi yönetim arasındaki çatışmalar.

İsrail’in hava saldırıları.

SDG’nin entegrasyon süreci.

İsrail-İran ateşkesi ve Gazze’ye yönelik saldırılar.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin arabuluculuk çabaları.

AK Parti Kızılcahamam Kampı

Kampın bakanlıklar düzeyindeki çıktıları değerlendirilecek.

Orman yangınları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı önlemler.

Yangın söndürme filosunun durumu.

İHA’larla erken tespit ve yeni tedbirler.

Ekonomi ve denetimler

Enflasyonla mücadele adımları.

Fahiş fiyatlara karşı denetimler.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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