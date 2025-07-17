Kabine toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konular neler?
Kabine Toplantısı genelde 2 haftada bir pazartesi günleri gerçekleşirken bu hafta bir değişikliğe gidildi. Yeni Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Vatandaşlar, konuları merak ediyor. İşte toplantının saati...
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenecek. Masadaki konular merak edilirken toplantı saatine ilişkin aramalar hızlandı. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kabine'nin 15.30'da başlaması bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündem başlıkları
PKK’nın silah bırakma süreci
Sürecin seyri ve atılan adımlar değerlendirilecek.
TBMM'de kurulacak komisyonun rolü ele alınacak.
DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüşmesi gündeme gelebilir.
Suriye'deki gelişmeler
Dürzi gruplar ve merkezi yönetim arasındaki çatışmalar.
İsrail’in hava saldırıları.
SDG’nin entegrasyon süreci.
İsrail-İran ateşkesi ve Gazze’ye yönelik saldırılar.
Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin arabuluculuk çabaları.
AK Parti Kızılcahamam Kampı
Kampın bakanlıklar düzeyindeki çıktıları değerlendirilecek.
Orman yangınları
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı önlemler.
Yangın söndürme filosunun durumu.
İHA’larla erken tespit ve yeni tedbirler.
Ekonomi ve denetimler
Enflasyonla mücadele adımları.
Fahiş fiyatlara karşı denetimler.