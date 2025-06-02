En son 12 Mayıs'ta toplanan Kabine, bugün yine bir araya geliyor. Gündem başlıkları bir hayli merak ediliyor. Bayram tatili süreleri gündemden düşmezken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda... Vatandaşların bir diğer sorduğu soru ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak" şeklinde...

1 | 3