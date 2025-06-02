Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı maddeleri (konuları) neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Kabine Toplantısı 3 haftanın ardından bugün yapılacak. Vatandaşlar, Kabine konularını araştırırken bugün bayram tatili süreleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyor. İşte konuya dair ayrıntılar...
En son 12 Mayıs'ta toplanan Kabine, bugün yine bir araya geliyor. Gündem başlıkları bir hayli merak ediliyor. Bayram tatili süreleri gündemden düşmezken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda... Vatandaşların bir diğer sorduğu soru ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak" şeklinde...
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18.00-19.00 saatleri arasında açıklama yapması bekleniyor.
Kabine Toplantısı konuları neler?
Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes:
– Türkiye’nin yürüttüğü mekik diplomasisi, Dolmabahçe’deki görüşme sonrası hız kazandı.
– Barış masası için İstanbul önerisi tekrar gündeme gelecek.
Terörsüz Türkiye süreci:
– PKK'nın fesih ve silah bırakma süreci değerlendirilecek.
– MİT raporları ışığında gelinen son aşama ele alınacak.
CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar:
– Adalet Bakanı, devam eden soruşturmalar hakkında bilgi verecek.
– Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları görüşülecek.