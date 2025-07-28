  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler?

Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler?

Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. En son 17 Temmuz Perşembe günü toplanan Kabine'nin ne zaman yapılacağı araştırma konusu olurken masadaki konular da merak ediliyor. İşte toplantıya dair bilgiler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler? - Resim: 1

Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni haftanın ilk günü olması hasebiyle merak edilmeye başlandı. Masada hangi konuların olacağı merak edilirken milyonlarca asgari ücretli de toplantıya büyük bir önem atfediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

1 | 3
Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler? - Resim: 2

Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na bugün liderlik edecek. Toplantının bugün saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

2 | 3
Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler? - Resim: 3

Kabine Toplantısı konuları neler?

"Terörsüz Türkiye" süreci

PKK'nın silah bırakmaya başlaması sonrası sürecin seyri

Atılması planlanan adımların değerlendirilmesi

Suriye

Türkiye'nin sınır güvenliği

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Olası diplomatik ve askeri adımlar

Orman yangınları

Güncel yangın verileri

Müdahale çalışmaları

Alınan önlemler ve koordinasyon süreci

Ekonomi

Ekonomideki son durum

Alınması planlanan yeni önlemler

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3