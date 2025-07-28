Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler?

Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni haftanın ilk günü olması hasebiyle merak edilmeye başlandı. Masada hangi konuların olacağı merak edilirken milyonlarca asgari ücretli de toplantıya büyük bir önem atfediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

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