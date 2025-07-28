Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Kabine'deki konular, maddeler neler?
Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. En son 17 Temmuz Perşembe günü toplanan Kabine'nin ne zaman yapılacağı araştırma konusu olurken masadaki konular da merak ediliyor. İşte toplantıya dair bilgiler...
Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni haftanın ilk günü olması hasebiyle merak edilmeye başlandı. Masada hangi konuların olacağı merak edilirken milyonlarca asgari ücretli de toplantıya büyük bir önem atfediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na bugün liderlik edecek. Toplantının bugün saat 14.00'te başlaması bekleniyor.
Kabine Toplantısı konuları neler?
"Terörsüz Türkiye" süreci
PKK'nın silah bırakmaya başlaması sonrası sürecin seyri
Atılması planlanan adımların değerlendirilmesi
Suriye
Türkiye'nin sınır güvenliği
Suriye'nin toprak bütünlüğü
Olası diplomatik ve askeri adımlar
Orman yangınları
Güncel yangın verileri
Müdahale çalışmaları
Alınan önlemler ve koordinasyon süreci
Ekonomi
Ekonomideki son durum
Alınması planlanan yeni önlemler