Milyonlar her Kabine toplantısını yakından takip ediyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar can kulağı ile dinleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken "Bayram tatili", "Bayram ikramiyesi" konusu bir hayli gündemde... Bu nedenle de "Kabine toplantısı bugün var mı" sorusu epey sıklaşmış durumda... 1 | 3

Bugün Kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı 2 haftada bir pazartesi günleri gerçekleşiyor. En son toplantı 12 Mayıs'ta gerçekleşmiş geçen pazartesi ise AK Parti MKYK toplandığı için Kabine toplanmamıştı. Yeni tarih henüz belli olmadı. 2 Haziran Pazartesi günü toplantının yapılması bekleniyor. 2 | 3