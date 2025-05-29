Kabine toplantısı bugün var mı? Yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda... Bayram tatil süreleri ve emekli bayram ikramiyeleri için milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Bu iki konunun Kabine sonrası açıklanıp açıklanmayacağı merak edilirken günlerdir "Kabine toplantısı bugün var mı" sorusu yöneltiliyor.
Milyonlar her Kabine toplantısını yakından takip ediyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar can kulağı ile dinleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken "Bayram tatili", "Bayram ikramiyesi" konusu bir hayli gündemde... Bu nedenle de "Kabine toplantısı bugün var mı" sorusu epey sıklaşmış durumda...
Bugün Kabine toplantısı var mı?
Kabine Toplantısı 2 haftada bir pazartesi günleri gerçekleşiyor. En son toplantı 12 Mayıs'ta gerçekleşmiş geçen pazartesi ise AK Parti MKYK toplandığı için Kabine toplanmamıştı. Yeni tarih henüz belli olmadı. 2 Haziran Pazartesi günü toplantının yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yapılması beklenen toplantısında, gündemin öncelikli başlıklarını iç güvenlik, ekonomi ve dış politika konuları oluşturacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak yeni adımlar ile enflasyonla mücadeleye ilişkin güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca, hazırlıkları süren yeni Yargı Paketi'nin detayları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.