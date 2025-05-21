Kabine Toplantısı ne zaman? En önemli karar için vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Kurban Bayramı tatili kararı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda... Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Bu bayramda da benzer bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor ve son günlerde "Kabine Toplantısı ne zaman" sorusu epey sıklaşmış durumda... 1 | 3

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı genellikle 15 gün ara ile pazartesi günleri yapılıyor. En son toplantı 12 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 26 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor. 2 | 3