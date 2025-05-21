Kabine Toplantısı ne zaman? En önemli karar için vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Kabine Toplantısı bu hafta gerçekleşmedi. Milyonlar Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu tarz önemli haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda duyuruyor. Bu nedenle "Kabine Toplantısı ne zaman" diye sorusu yoğun şekilde geliyor.
Kurban Bayramı tatili kararı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda... Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Bu bayramda da benzer bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor ve son günlerde "Kabine Toplantısı ne zaman" sorusu epey sıklaşmış durumda...
Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı genellikle 15 gün ara ile pazartesi günleri yapılıyor. En son toplantı 12 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 26 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor.
Gazetecileri "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı" sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz." diye yanıt vermişti.