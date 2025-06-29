Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı maddeleri (konuları) neler?
Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Özellikle emeklinin ve memurun gözü bu toplantıda olacak. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar da ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Beklentiler yükselirken "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta" soruları da artıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar pürdikkat dinleniyor. Emekli, memur, özel sektör çalışanları, kamu işçisi temmuz ayının yaklaşması ile birlikte zam oranlarına odaklanmış durumda... Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 18.00-19.00 saatleri arasında kameralar karşısına geçmesi öngörülüyor.
Kabine Toplantısı'nda ele alınacak ekonomi başlıkları:
En düşük emekli aylığına zam konusu değerlendirilecek.
Kök maaşı 14.469 TL altında kalan emekliler için yasal düzenleme gündemde.
Emeklilere zam için teknik çalışmalarda son durum ele alınacak.
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci görüşülecek.
Hükümetin kamu işçilerine sunduğu ikinci zam teklifi masaya yatırılacak.
2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17.
2025’in ikinci 6 ayı için yüzde 10.
Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemler değerlendirilecek.
Emekli ve işçi zamlarının bütçeye etkisi konuşulacak.