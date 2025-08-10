Kabine toplantısı yarın var mı, ne zaman? Kabine toplantısı konuları neler?
2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın yeni haftaya girilirken tarihi merak ediliyor. Önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı konuları araştırılmaya başlanırken sıkça "Kabine toplantısı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Ülke gündemi her zaman olduğu gibi epey yoğun... Yurt dışında ve içinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alınırken tarihler de sıkça merak ediliyor. İşte bir sonraki toplantının tarihi...
Kabine Toplantısı ne zaman?
En son Kabine Toplantısı 28 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantı ise 11 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek.
Kabine toplantısında gündem yoğun olacak. Masada, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması, “Terörsüz Türkiye” vizyonu ve kamuda 8. dönem toplu sözleşme süreci gibi öne çıkan konular yer alacak. Bu başlıkların yanı sıra iç ve dış politikaya dair diğer güncel gelişmeler de değerlendirilecek.