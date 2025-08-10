Kabine toplantısı yarın var mı, ne zaman? Kabine toplantısı konuları neler?

Ülke gündemi her zaman olduğu gibi epey yoğun... Yurt dışında ve içinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alınırken tarihler de sıkça merak ediliyor. İşte bir sonraki toplantının tarihi... 1 | 3

Kabine Toplantısı ne zaman? En son Kabine Toplantısı 28 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantı ise 11 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. 2 | 3