Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkıyor mu? Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kaçıran ve prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 9 Eylül 1999 tarihi engeline takılan milyonlarca vatandaşın gözü, "kademeli emeklilik" düzenlemesinde... Yüz binler her gün hükümete taleplerini iletirken son durum araştırılıyor. Sıkça "Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkıyor mu" diye soruluyor.
"Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor. özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar umutla bu yasayı bekliyor. Bütün mecralar yakından takip edilirken son durum araştırılıyor. İşte en son gelişmeler...
Kademeli emeklilik gelecek mi?
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın kademeli emeklilik için kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.
Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.