Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik son durum nedir, yeni gelişme var mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 2023 yılında yasalaşmasının ardından, bu düzenlemeden 1 günle dahi olsa yararlanamayan milyonlarca sigortalı haksızlık olduğunu düşünerek kademeli emeklilik sisteminin gelmesini istiyor. Konu hakkında her gün sosyal medyadan paylaşımlar yapılarak yüz binler seslerini duyurmanın peşinde... Vatandaşlar yoğun şekilde "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusuna yanıt arıyor.
Kademeli emeklilik için yüz binler bekleyiş içerisinde... Meclis'in açılması ile birlikte konu gündemden düşmezken yeni gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Bu sebeple de sıkça gelen soru "Kademeli emeklilik gelecek mi" oluyor. İşte detaylar...
Kademeli emeklilik son durum nedir?
Kısa vadede kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme beklenmiyor, hükümetin şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek.
Dünya yazarı Özgür Erdursun’a göre AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.