Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir, yeni gelişme var mı?

Uzmanlar, bu düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğini, büyük oranda ekonomik verilere ve olası seçim takvimine bağlı bir ihtimal olarak görüyor. Kulislerde seçim atmosferinde daha önce EYT örneğinde olduğu gibi kademeli emeklilik düzenlemesinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.