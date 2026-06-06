Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir, yeni gelişme var mı?
Milyonların gündeminde kademeli emeklilik var. Kısa süreyle EYT'yi kaçıranların umudu kademeli emeklilik olurken yeni gelişme olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. İşte konu hakkındaki son durum...
Yaklaşık 4 milyon kişi kademeli emeklilik konusunda hükümetin adım atmasını bekliyor. Uzmanlar sürekli takip ediliyor ve görüşleri pürdikkat dinleniyor. En son durumu öğrenmeye çalışan binlerce kişi yine "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
Kademeli emeklilik konusu son dönemde ciddi bir şekilde dillendirilmeye ve konuşulmaya başlanırken hükümetten yeni bir açıklama gelmedi.
Uzmanlar, bu düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğini, büyük oranda ekonomik verilere ve olası seçim takvimine bağlı bir ihtimal olarak görüyor. Kulislerde seçim atmosferinde daha önce EYT örneğinde olduğu gibi kademeli emeklilik düzenlemesinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.