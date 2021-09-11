Kadınlardan Taliban'a 'destek' etkinliği
Kabil'de düzenlenen Taliban'a destek etkinliğinde kadınlar, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz" sloganları attı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, Taliban'a destek etkinliği düzenledi.
Kabil'in Afşar Bölgesindeki Kabil Eğitim Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban'a destek programında kadın öğrenci temsilcileri, Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.
Temsilciler, konuşmalarda, İslami kurallar çerçevesinde kadınların eğitim ve çalışma haklarının savunulacağını söyledi.
Konuşmalarda, İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden hikayeler anlatılarak, İslami yaşam ve başörtüsünün önemine değinildi.