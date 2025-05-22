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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Resim: 1

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz yönlendirildi.

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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Resim: 3

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı da yangına müdahale için yangın bölgesine gönderildi.

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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Resim: 4

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

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