Kahramanmaraş'tan son fotoğraflar: Afetin merkezinden dehşete düşüren kareler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası acı tablo her geçen saat daha da ağırlaşırken önceki akşam ilan edilen milli yasın ardından dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

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