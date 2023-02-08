Kahramanmaraş'tan son fotoğraflar: Afetin merkezinden dehşete düşüren kareler
Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremde yitirdiği canlarına ağlıyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası acı tablo her geçen saat daha da ağırlaşırken önceki akşam ilan edilen milli yasın ardından dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Yapılan son açıklamaya göre depremde 8 bin 574 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 133 kişi ise yaralandı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'tan gelen son fotoğraflar, afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.