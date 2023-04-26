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Kampanyaya başvurular başladı

Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı.

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E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.

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Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu. Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.

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ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

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