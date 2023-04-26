Kampanyaya başvurular başladı
Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı.
E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.
Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu. Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.
ADIM 1
Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.