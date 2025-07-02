Kamu işçisi haberleri: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Kamu işçisi toplu sözleşmelerinde bugüne dek 2 teklif yapıldı. Sendikalar, hükümetin teklifine olumlu yaklaşmazken oranlar hala netleşmiş değil. Hükümet kanadından yeni teklif bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesini, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

Son durumu öğrenmek isteyen binlerce kişi "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı oranı belli oldu mu" sorusuna yanıt arıyor.