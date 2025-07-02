Kamu işçisi haberleri: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranının netleşmesini beklerken son gelişmeler araştırılıyor. İkinci teklif de olumsuz bulan sendikalar yeni teklif için bekliyor. 600 bin kişi her gün "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı oranı belli oldu mu" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında son durum...
Kamu işçisi toplu sözleşmelerinde bugüne dek 2 teklif yapıldı. Sendikalar, hükümetin teklifine olumlu yaklaşmazken oranlar hala netleşmiş değil. Hükümet kanadından yeni teklif bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesini, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Son durumu öğrenmek isteyen binlerce kişi "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı oranı belli oldu mu" sorusuna yanıt arıyor.
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.