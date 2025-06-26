Kamu işçisi toplu sözleşme son durum... Kamu işçisi zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Kamu işçisi yeni teklifi bekliyor ve tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıklıkla yönelttiği soru "Kamu işçisi zam oranı açıklandı mı" şeklinde...

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerinde sona gelindi. Geçen haftalarda hükümet teklifini iletmiş sendikalar bu teklifi yetersiz bulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu hafta içinde yeni teklifi sunacaklarını belirtti.

"Bu hafta ikinci teklifimizi işçi konfederasyonlarımıza ileteceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"600 bin kamu işçimizin toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi konfederasyonlarımıza TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduk. Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi yine TÜHİS aracılığıyla işçi konfederasyonlarımıza ileteceğiz. Bundan sonraki süreci de sizlerle takip edeceğiz. Gayet iyi bir şekilde özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu sene de inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum."

Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin memurlar adına dile getirdiği taleplerle ilgili soruya ise "Ağustos ayında memurlarımızla ilgili toplu sözleşme sürecini yürüteceğiz. Orada talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi hiçbir zaman memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu ilke bizim için çok önemli. İnşallah bu yönde kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili süreci başlatıp yine masada sonlandırmayı arzu etmekteyim." yanıtını verdi.