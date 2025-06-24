Kamu işçisi toplu sözleşme son durum... Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Kamu işçisi toplu sözleşme süreci devam ediyor. Geçen hafta hükümetin 600 bin işçi için teklifi duyurulmuştu. Oranlar hala netleşmiş değil ve "Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak" sorusu her gün iletiliyor. İşte ayrıntılar... 1 | 3

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu mu? Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam oranı netlik kazanmadı. Önümüzdeki günlerde hükümetten bir açıklama yapılması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin zam teklifi yetersiz bulmalarının ardından ikinci teklifin gelmemesi nedeniyle eylem kararı aldıklarını hatırlatarak, "Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım" dedi. 2 | 3