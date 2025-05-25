Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan süreçte, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde bir araya geldi. Yeni toplantının tarihi merak edilirken "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu mu" sorusu sıkça geliyor. 1 | 3

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi zam oranı henüz belli olmadı. Yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği süreç devam ediyor. İşçi sendikaları (TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ), kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği bu görüşmeler kapsamında hükümetin ilk zam teklifini mayıs ayı bitmeden sunmasını istiyor. 2 | 3