Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika: Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar oldu?

Kamu işçisi günlerdir zam oranlarının belli olmasını bekliyordu. Bugün hükümet 3. ve son teklifini yaptı. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi son dakika gelişmesi sonrası detayları incelemek isterken sıkça "Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar oldu" sorusu peş peşe geliyor. 1 | 3

Kamu işçisi son zam oranı 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet, üçüncü ve son teklifini sundu. Teklife göre, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 oranında zam önerildi. İkinci 6 ay ile 2026 yılının her iki yarısında ise gerçekleşen enflasyon oranında artış öngörülüyor. 2 | 3