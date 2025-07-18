Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika: Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar oldu?
Kamu işçisine hükümet tarafından 3. teklif de yapıldı. Son telifin oranı yüzde 24 oldu. Bu sıcak gelişmenin hemen ardından "Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu" sorusu yoğun bir şekilde gelmeye başladı. İşte ayrıntılar...
Kamu işçisi günlerdir zam oranlarının belli olmasını bekliyordu. Bugün hükümet 3. ve son teklifini yaptı. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi son dakika gelişmesi sonrası detayları incelemek isterken sıkça "Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar oldu" sorusu peş peşe geliyor.
Kamu işçisi son zam oranı
600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet, üçüncü ve son teklifini sundu. Teklife göre, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 oranında zam önerildi. İkinci 6 ay ile 2026 yılının her iki yarısında ise gerçekleşen enflasyon oranında artış öngörülüyor.
İşçi tarafı, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bununla birlikte, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 oranında zam talep ediliyor. Ayrıca her dönem için ilave yüzde 10 refah payı da beklentiler arasında yer alıyor.