Kamu personeli alım ilanları: Memur ve sözleşmeli personel arayan yerler neresi? İşte liste...

İş güvencesi, düzenli maaş ve sosyal haklar nedeniyle ülkemizde yüz binler devlet kadrolarına yerleşmek istiyor. Memuriyet; sabit çalışma saatleri, yıllık izin hakkı, emeklilik güvencesi ve işten çıkarılma riskinin oldukça düşük olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. KPSS'yi kazananlar ya da sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler çeşitli kamu kurum ve kuruşlarına başvuru yapıyor.

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