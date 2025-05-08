Kamu personeli alım ilanları: Memur ve sözleşmeli personel arayan yerler neresi? İşte liste...
Devlet güvencesi ve sosyal haklardan yaralanmak isteyen binlerce kişi memuriyet tercih ediyor. Özel sektörün stresli çalışma ortamında çalışmak istemeyenler her yıl KPSS'ye girerek deyim yerindeyse memuriyet kovalıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları bu nedenle ilgi görüyor. İşte kamu personeli alım ilanları...
İş güvencesi, düzenli maaş ve sosyal haklar nedeniyle ülkemizde yüz binler devlet kadrolarına yerleşmek istiyor. Memuriyet; sabit çalışma saatleri, yıllık izin hakkı, emeklilik güvencesi ve işten çıkarılma riskinin oldukça düşük olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. KPSS'yi kazananlar ya da sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler çeşitli kamu kurum ve kuruşlarına başvuru yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli alım ilanları sıkı şekilde takip ediliyor. İşte memur ve sözleşmeli personel arayan yerlerin listesi...
KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Mayıs - 20 Mayıs)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
5 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 7 Mayıs - 11 Mayıs)
SÖĞÜTLÜ (GÜMÜŞHANE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 23 Haziran - 25 Haziran)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)
EGE ÜNİVERSİTESİ
70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Mayıs - 25 Mayıs)
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 5 Mayıs - 16 Mayıs)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Mayıs - 30 Mayıs)
OTLUKBELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET HARİTA MÜHENDİSİ ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
SAĞLIK BAKANLIĞI
22 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 7 Mayıs - 26 Mayıs)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
12 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 5 Mayıs - 15 Mayıs)
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
FINDIKLI (RİZE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Haziran - 27 Haziran)
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
5 PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 23 Mayıs)
SAĞLIK BAKANLIĞI
3658 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
SAĞLIK BAKANLIĞI
15342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 8 Mayıs)
AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 16 Mayıs)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLE 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 29 Nisan - 14 Mayıs)
BOZÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
105 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Mayıs - 19 Mayıs)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
1 İÇ DENETÇİ ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 10 Haziran - 13 Haziran)
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK ( 17 Haziran - 20 Haziran)
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
23 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 25 Nisan - 23 Mayıs)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Nisan - 9 Mayıs)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Nisan - 9 Mayıs)
IŞIKLAR (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 2 Haziran - 4 Haziran)
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
5 MEMUR ALACAK ( 20 Mayıs - 30 Mayıs)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Nisan - 8 Mayıs)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
NAKLEN 1 MALİ HİZMETLER UZMANI ALACAK ( 17 Nisan - 16 Mayıs)
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 26 Mayıs - 5 Haziran)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ, ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIM İLANI ( 20 Mayıs - 30 Mayıs)
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Mayıs - 28 Mayıs)
EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK ( 28 Mayıs - 30 Mayıs)
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 26 Mayıs - 28 Mayıs)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
90 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 20 Mayıs - 26 Mayıs)
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MEMUR VE İTAFİYE ERİ ALIM İLANI ( 13 Mayıs - 16 Mayıs)
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
ULUBEY (UŞAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 14 Mayıs)
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 16 Mayıs)
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Mayıs - 23 Mayıs)
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 MEMUR ALACAK ( 20 Mayıs - 23 Mayıs)
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 16 Mayıs)
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 8 Mayıs)
CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
ÇALIŞ (NEVŞEHİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 MEMUR ALACAK ( 28 Nisan - 9 Mayıs)
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)
BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK ( 7 Mayıs - 9 Mayıs)