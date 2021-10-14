Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde beton blok yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki 34 UR 7050 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait beton blok yüklü kamyonun sürücüsü Kutlay T. Beykoz mevkisinde iddiaya göre lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyon, aynı yönde ilerleyen 34 DRR 698 plakalı Ozman Baran Öz'ün (20) kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kamyon ve otomobil, yolda yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otomobildeki sürücü, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.