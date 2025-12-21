KANDİL TARİHLERİ: Bugün kandil mi? Regaib Kandili ne zaman?
Yaklaşık 2 milyar Müslüman üç aylara "merhaba" dedi. İslam alemi bu mübarek 3 ayı çeşitli ibadetle geçirecek. Öte yandan İlk kandil gecesi için ise gün sayılıyor. Net tarih araştırılırken "Regaib Kandili ne zaman" sorusu pik yapmış durumda...
Mukaddes üç aylar başladı. İslam aleminin heyecanla beklediği o gün geldi. Bu 3 ay boyunca ise 4 kandil idrak edilecek. Müslümanlar şimdi ilk kandil gecesini karşılamaya hazırlanıyor. Üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin tarihi merak ediliyor.
Regaib Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025–2026 dini günler takvimine göre bu yıl Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gece, üç aylarınn ilk kandili olarak kabul ediliyor ve Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor.
Üç aylar takvimi
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı