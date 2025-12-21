KANDİL TARİHLERİ: Bugün kandil mi? Regaib Kandili ne zaman?

Mukaddes üç aylar başladı. İslam aleminin heyecanla beklediği o gün geldi. Bu 3 ay boyunca ise 4 kandil idrak edilecek. Müslümanlar şimdi ilk kandil gecesini karşılamaya hazırlanıyor. Üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin tarihi merak ediliyor.