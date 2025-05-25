Kanseri yendi, hayalini gerçekleştirdi! Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf’ın "Balon uçurmak istiyorum" dileği, binlerce insanı Sancaktepe’de bir araya getirdi. Sosyal medyada yapılan çağrının ardından Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar gökyüzünü binlerce balonla süsledi. Etkinlik, sadece bir dileğin gerçekleşmesi değil, aynı zamanda kanserle mücadele eden çocuklara umut dolu bir mesaj oldu.
Kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan 4 yaşındaki Ali Asaf’ın, "Balon uçurmak istiyorum" dileği milyonların yüreğine dokundu. Babası Samet Demir’in sosyal medyadan yaptığı, "Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz" çağrısı üzerine Sancaktepe Belediyesi harekete geçti.
Sancaktepe Belediyesi tarafından Meydan Park’ta düzenlenen balon ve uçurtma şenliğine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. Saat 15.00’te gökyüzüne binlerce balonun bırakıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.
Ali Asaf’ın babası Samet Demir, "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi. Binlerce kişinin katılımına şaşırdığını belirten Demir, destek veren herkese teşekkür etti.
Katılım gösteren herkese teşekkür eden Asaf'ın annesi ise, "Asaf’la her şeyi birebir yaşadığım için şu an duygularımı tarif etmem çok zor. Eşimle birlikte gelirken mutluluktan ağladık. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Asaf hastalığını yendi, dilerim ki o da diğer hasta çocuklara umut olur. Herkes bu süreci güzel bir şekilde atlatır ve tıpkı bugün olduğu gibi, sevinçle, balonlarla kutlayarak sağlığına kavuşur" diye konuştu.