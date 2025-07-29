Kapadokya, "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil edildi

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi." ifadelerini kullandı. 1 | 7

Ersoy, bu gelişmenin gastronomi turizminde Türkiye'nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti: 2 | 7

"Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." 3 | 7

Seçki aralıkta açıklanacak Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir medeniyetler mirasına ev sahipliği yapan Kapadokya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da uluslararası platformlarda öne çıkıyor. 4 | 7

Michelin Rehberi'nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. 5 | 7

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. 6 | 7