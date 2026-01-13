Kar nedeniyle 3 ilde eğitime ara verildi
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İşte eğitime ara verilen iller...
1- Erzincan
Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği açısından oluşabilecek risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.
2- Ordu
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.
3-Tunceli
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.