Kar sevinci: 35 yıl sonra ilk kez yağıyor

Muhasebeci Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, 30 yıldır yaşadığı ilçede ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaya, karın kendisini heyecanlandırdığını ve güzelliğini yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu ilk defa dağlarımızda kar görüyorum. Çok güzel bir duygu. İlk defa dağlarımıza lapa lapa yağan kar gördüm. Yangından sonra ilaç gibi beli bu bereket, rahmet diyelim." dedi.