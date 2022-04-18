Kar, Trakya'da etkili oluyor
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.
Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.
Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kırklareli'nde kar zaman zaman tipi şeklinde yağıyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.