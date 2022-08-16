Karabük'te tünelde kaza yapan tanker alev aldı
Karabük'te bir tünelde kaza yapan tanker alev alev yanmaya başladı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
1 | 7
Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
2 | 7
Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı.
3 | 7
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
4 | 7