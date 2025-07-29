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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği

Karabük'teki orman yangınından etkilenen ailelere konteyner evler teslim edildi. Konteynerlerin evi tamamen yanmış, yıkılmak üzere veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlandığı öğrenildi. Konteynerlerin ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği de kaydedildi.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 1

Karabük'teki orman yangınından etkilenen ailelere 5 konteyner ev teslim edildiği açıklandı.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 2

Kamış köyünde kurulumu yapılan konteynerlere eşyalar yerleştirildi. Ayrıca altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları da yapıldı.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 3

21 metrekarelik konteynerler, evi tamamen yanmış, yıkılmak üzere veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlandı.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 4

Konteynerler 6 kişilik ailelere uygun olarak tasarlandı. Konteynerlere AFAD ekipleri tarafından anza, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ocak, yastık, nevresim takımı da konuldu.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 5

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye getirilen konteynerlerin talepler doğrultusunda kurulacağı, ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği de kaydedildi.

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Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği - Resim: 6

Karabük'ün Safranbolu, Ovacık ve Kahyalar Köyü'nde orman yangınları meydana gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehirdeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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