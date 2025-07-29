Karabük’te yangın mağdurlarına konteyner ev desteği

Karabük'teki orman yangınından etkilenen ailelere 5 konteyner ev teslim edildiği açıklandı. 1 | 6

Kamış köyünde kurulumu yapılan konteynerlere eşyalar yerleştirildi. Ayrıca altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları da yapıldı. 2 | 6

21 metrekarelik konteynerler, evi tamamen yanmış, yıkılmak üzere veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlandı. 3 | 6

Konteynerler 6 kişilik ailelere uygun olarak tasarlandı. Konteynerlere AFAD ekipleri tarafından anza, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ocak, yastık, nevresim takımı da konuldu. 4 | 6