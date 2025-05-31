Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı

Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hamlelerinden biri olan ilk yüzer doğal gaz üretim platformu “Osman Gazi”, Filyos Limanı’na ulaştı. 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Dolmabahçe’den uğurlanan platform, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak sabah saatlerinde Filyos’a demir attı.

Gaz üretim kapasitesi iki katına çıkacak

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu kapasiteyle Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkacak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece Türkiye’de yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanabilecek.