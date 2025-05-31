Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'nı geçerek sabah saatlerinde Filyos Limanı’na ulaştı. 2026 ortasında faaliyete geçecek platform, Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak. Yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak olan platform, 20 yıl boyunca görev yapacak.
Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hamlelerinden biri olan ilk yüzer doğal gaz üretim platformu “Osman Gazi”, Filyos Limanı’na ulaştı. 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Dolmabahçe’den uğurlanan platform, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak sabah saatlerinde Filyos’a demir attı.
20 yıl görev yapacak
Toplam 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. 2026 yılının ortasında Karadeniz’de doğal gaz üretimine başlaması planlanan Osman Gazi, belirlenen lokasyonda tam 20 yıl boyunca görev yapacak.
Gaz üretim kapasitesi iki katına çıkacak
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu kapasiteyle Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkacak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece Türkiye’de yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanabilecek.
Yenileme faaliyetleri tamamlandı
Platform, 26 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'deki bir tersanede kuru havuza alınarak kapsamlı bir yenileme sürecine girmişti. 27 Mayıs’ta tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından, Osman Gazi platformu İstanbul Boğazı’ndan geçişini 29 Mayıs’ta — İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde — gerçekleştirmişti.