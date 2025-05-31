  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı

Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'nı geçerek sabah saatlerinde Filyos Limanı’na ulaştı. 2026 ortasında faaliyete geçecek platform, Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak. Yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak olan platform, 20 yıl boyunca görev yapacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı - Resim: 1

Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hamlelerinden biri olan ilk yüzer doğal gaz üretim platformu “Osman Gazi”, Filyos Limanı’na ulaştı. 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Dolmabahçe’den uğurlanan platform, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak sabah saatlerinde Filyos’a demir attı.

1 | 7
Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı - Resim: 2

20 yıl görev yapacak

Toplam 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. 2026 yılının ortasında Karadeniz’de doğal gaz üretimine başlaması planlanan Osman Gazi, belirlenen lokasyonda tam 20 yıl boyunca görev yapacak.

2 | 7
Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı - Resim: 3

Gaz üretim kapasitesi iki katına çıkacak

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu kapasiteyle Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkacak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece Türkiye’de yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanabilecek.

3 | 7
Karadeniz gazına dev adım! Türkiye’nin ilk yüzer gaz platformu 'Osman Gazi' Filyos’a ulaştı - Resim: 4

Yenileme faaliyetleri tamamlandı

Platform, 26 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'deki bir tersanede kuru havuza alınarak kapsamlı bir yenileme sürecine girmişti. 27 Mayıs’ta tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından, Osman Gazi platformu İstanbul Boğazı’ndan geçişini 29 Mayıs’ta — İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde — gerçekleştirmişti.

4 | 7