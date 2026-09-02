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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu

Av yasağının kalkmasının ardından Batı Karadeniz'e açılan Akçakocalı balıkçılar, sezonun ilk gününde kasalar dolusu palamutla limana döndü. Gırgır teknelerinden indirilen palamutlar, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 1

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 2

Dün "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 3

Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 4

Balıkçı Engin Genç, bol miktarda palamut avladıklarını ve bu yılın bereketli başladığını söyledi.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 5

Balıkçı ve esnaf Levent Pinallı da bu yıl vatandaşların bol bol palamut yiyeceğini belirterek, "Bu sene palamut bol, çok miktarda palamut avlanıyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 6
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 7
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 8
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 9
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 10
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tekneler kasalarını doldurdu - Resim: 11
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA