Karadeniz'deki sel felaketi sonrası tomruklar denizden toplanıyor
Sel felaketi nedeniyle denize kadar ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukları temizleme çalışması başlatıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde suya kapılarak denize ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla dün başlatılan çalışmalar kapsamında denizden ilk gün 3 bin civarında tomruk toplandı.
Bakanlık tarafından, tomrukların denizlerde seyir emniyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle Türk radyo ve NAVTEX yayınlarıyla gemilere uyarılar yapıldı.
Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntılar giderilirken, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde sağlanması bekleniyor.
Deniz yüzeyindeki tomrukların toplanması işlemi, dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle gerçekleştiriliyor.