Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybetti. Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bartın Ulus, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada felakette canını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.