Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu ve Sinop'ta 38 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde kayıp başvurusu yapıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bartın Ulus, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
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Felakette canını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişi selde hayatını kaybetti.
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10 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.
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Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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