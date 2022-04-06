Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi.

Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi.

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak şunları söyledi: