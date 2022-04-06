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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında çöktü. Akcakoca-Karasu yolu trafiğe kapatıldı.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. 

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Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. 

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Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi.

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Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak şunları söyledi:

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