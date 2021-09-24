Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü
Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Ordu'nun yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havanın soğumasının ardından beyaza büründü.
Karadeniz'in yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havanın soğumasının ardından beyaza büründü.
Bayburt'ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Bölgedeki çobanların büyük ve küçükbaş hayvanlarını kara rağmen otlatmaya çalıştığı görüldü.